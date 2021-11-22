رئيس «الأعلى للإعلام»: أسماء مصطفى حذرت من المسكنات وماتت بسببها

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنَّ خبر وفاة الزميلة أسماء مصطفى، الإعلامية بقناة «إكسترا نيوز»، صادم للوسط الإعلامي، موضحًا أنَّها كانت نموذجًا في التفاني في عملها وأنها طالما حذرت من الإفراط في تناول المسكنات التي سببت لها مرض السرطان وماتت بسببه.

شعلة نشاط وحيوية.. تغطيتها مميزة طول الوقت

وقال «جبر» في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أسماء مصطفى كانت إعلامية جادة ورأيتها في كثير من الرحلات تغطي اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، وكانت شعلة نشاط وحيوية وشباب وإقدام، وكانت تغطيتها مميزة طول الوقت وتتفرد بلقاءات تليفزيونية».

خبر رحيلها صدمة للوسط الإعلامي.. ادعوا لها ولأسرتها

وواصل رئيس الأعلى للإعلام: «خبر مرضها كان صدمة لأنَّها كانت تنشر تحذيرًا للناس بألا يتناولوا المسكنات، وأنَّها كانت تتناولها مثل البونبوني، وأصيبت بالسرطان في سن مبكرة بعدما مرت بمرحلة صعبة».

واختتم «جبر» تصريحه بقوله: «ادعوا لها ولأسرتها وزوجها بالصبر والسلوان وأن يتغدمها الله في واسع رحمته».

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

وحذرت الإعلامية أسماء مصطفى من التناول المفرط للمسكنات، دون استشارة طبيب، في وقت سابق، وتوفت صباح اليوم بعد صراع مرير مع مرض السرطان، ورحلة علاج استمرت عدة أشهر، ونعاها بكلمات مؤثرة زوجها النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ قليل، قائلاً: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن اقول الا مايرضي الله "انا لله وانا اليه راجعون».

كما نعتها نقابة الإعلاميين وأكدت في بيان منذ قليل أنها كانت دمثه الخلق وعرف عنها الاخلاص والتفاني في العمل، وتشيع جنازة الإعلامية أسماء مصطفى من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، بعد صلاة العصر، فيما تقام جنازتها غداً في مسجد الشرطة.