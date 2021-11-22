«الإعلاميين» تنعى أسماء مصطفى: عرف عنها الإخلاص والتفاني في العمل

نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى الزميلة الإعلامية أسماء مصطفى، التي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض

نقيب الإعلاميين ينعي أسماء مصطفى

وقال نقيب الإعلاميين، إنَّ الإعلامية أسماء مصطفى كانت دمثة الخلق وعرف عنها الإخلاص والتفاني في العمل حيث كانت تقدم برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز».

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين، المولى عز وجل أنَّ يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وغيّب الموت الإعلامية أسماء مصطفى، صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، وكانت الإعلامية قد نشرت علي صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورا تطلب من متابعيها الدعاء لها لأنها ستخضع لعملية جراحية دقيقة.

آخر منشور لها

وقالت أسماء مصطفى في آخر منشور لها: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية دون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي اللهم اذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».

واستكملت منشورها داعية: «اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهم اشفني وداوني وعافني إنك عفو كريم، واشف كل مريض ليس لنا رب سواك، توكلت على الله، فضلا أسالكم الدعاء، ربنا يتقبل يا رب».