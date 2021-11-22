آخر ما كتبته أسماء مصطفى عن زوجها: «ربنا استجاب لدعائي.. وشايفني أحلى ست»

علاقة حب شديدة جمعت بين النائب أيمن أبو العلا والإعلامية أسماء مصطفى التي رحلت عن عالمنا اليوم، بعد صراع مرير مع المرض، عبّرت عنه على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، لتحكي عن دعم زوجها لها منذ بداية رحلتها مع المرض.

وحكت أسماء مصطفى في آخر منشور لها عن علاقتها بزوجها قائلة: «أمي ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلاءها فيه، قبل ما أتجوز لأني كنت برفض ناس كتير، كل ما كانت تسألني كنت أقولها عايزة أتجوز راجل بيحبني بجد، لنفسي، كانت تدعي وتقولي ربنا يرزقك بالي يقدرك ويريح قلبك يكون ابن أصول».

وأضافت الراحلة أسماء مصطفى في منشور سابق لها: «عمرها ما اتمنت ليه عريس يجبيلي مثلا شبكة بكام ولا هسكن فين ولا حاجة خالص زي ما بيحصل، ولا طلبت غير راحة بالي وحد يقدرني، وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتنا، احنا الاثنين، رزقني براجل بجد بيحبني لنفسي ولشخصي وبيقدرني».

رحلة أسماء مصطفى مع مرض السرطان

وعن دعمه لها في رحلتها مع المرض، قالت: «المحنة والمرض خلوني أفتكر دعوتها المرض الملعون ده دمرني، لكن هو شايفني أحلى ست في الدنيا ولاقيته ضهري وسندي في دنيتي، ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك في أولادنا ويحفظهم ونقدر نعدي المحنة، ونخرج بمنحة يا رب صبرنا على ابتلاءنا».

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

وكان قد أعلن عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا، وفاة زوجته الإعلامية والمحاربة الشجاعة أسماء مصطفى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ قال في حسرة:«انكسر ظهرى، وفطر قلبي، ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

تطورات الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى

وكانت الإعلامية أسماء مصطفى شرحت تفاصيل حالتها الصحية في منشور سابق لها: «أنا حالي حال ناس غيرى كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين، الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح، وربنا كريم، صحيح المشوار لسة طويل والشفا بإيدين ربنا وحده، وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب، ونرضى بقضاء الله، ونسأله اللطف فيه، مش عايزة حد يزعل».

وتابعت الإعلامية الشابة، خلال منشورها الذي دونته قبل رحيلها: «أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة، لأنه بيغير القدر، أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله، ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل، في انتظار تحديد ميعاد العملية، علشان كده عدم ظهورى هيطول، رجاء تاني محدش يتضايق، فضلا الدعاء».