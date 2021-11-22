وصول جثمان الإعلامية أسماء مصطفى إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة

وصل جثمان الإعلامية أسماء مصطفى، منذ قليل، إلى مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، من أجل صلاة الجنازة على الإعلامية التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان.

وفاة أسماء مصطفى

وأعلن النائب أيمن أبوالعلا، زوج الإعلامية أسماء مصطفى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنّ تشييع الجثمان سيكون من مسجد الشرطة اليوم بعد صلاة العصر، وستقيم الأسرة العزاء في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، غدًا الثلاثاء.

ونعى أبوالعلا زوجته، قائلا: «وفاة صديقتي وزوجتي الحبيبة الإعلامية أسماء مصطفى، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة بأكتوبر، والعزاء غدا الثلاثاء بمسجد الشرطة بأكتوبر، نسألكم الدعاء».