محافظ الغربية يناقش مشاريع الرصف بالخطة الاستثمارية لعام 2022

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، مع رؤساء الشركات المسئولة عن تنفيذ مشاريع الرصف بمدن المحافظة وفقاً للخطة الاستثمارية الجديدة 2021/ 2022، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وخلال الاجتماع، عرض المحافظ مجموعة من الخطوات التي سيتم الالتزام بها لتنفيذ خطة الرصف الجديدة، وفق آلية منظمة للعمل تعتمد في المقام الأول على خطة زمنية محددة تشمل مراحل الرصف المتعددة وتوقيتات إنهائها.

يأتي ذلك إلى جانب مراعاة عدة نقاط محورية أهمها وضع أولويات للشوارع المحورية ذات الأهمية والتي يتم تحديدها وفقاً للمعاينات المباشرة من أرض الواقع، بالإضافة إلى التنسيق التام مع الخمس مرافق الصرف والمياه والكهرباء والاتصالات والغاز، قبل البدء في التنفيذ بـ48 ساعة على الأقل للتنسيق قبل القشط وإعادة الرصف.

وأشار المحافظ إلى أن الشوارع التي سيتم رصفها خلال الخطة الجديدة، لابد أن تتم بها كافة الأعمال لتخرج بصورة نهائية متكاملة بدءًا من الرصف، وتركيب البلدورات، ووضع الإنترلوك، والأعمدة الديكورية وبالوعات صرف الأمطار، ولن يتم استلام أي شارع في حالة عدم وجود أي من تلك المتطلبات، مشددًا على الالتزام بالجدول الزمني الذي يتم وضعه مع المحاسبة حال التأخير أوالتعطيل.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن والأحياء بضرورة التواصل مع الشركات المنفذة لمراعاة الشوارع التي يتم العمل بها بما لا يسبب اختناقات مرورية، ومراعاة توزيع الشوارع وفق الجدول الزمني بما لا يعوق الحركة بباقي شوارع المدينة في الوقت ذاته.