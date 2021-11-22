رئيس «مشروعات النواب»: مجمعات صناعية متكاملة داخل قرى حياة كريمة

استمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، للإشكاليات التي تواجه العارضين والعارضات بمعرض «تراثنا».

وكان النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، قد وجه الدعوة لـ70 عارضًا وعارضة من المشاركين بمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية على مستوى الجمهورية، الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.

معرض «تراثنا»

وأكّد المشاركين والمشاركات بمعرض تراثنا أهمية عقد هذه الجلسة للاستماع إلى مشكلاتهم ومحاولة حلها.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات إنَّ كل أجهزة الدولة تدعم وتساند نماذج النجاح مثلكم، ومجلس النواب يساعد فى تذليل العقبات التى تواجهكم.

وكشف محمد عبدالملك رئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماع اللجنة، إنَّ القرى التي أدرجت في مبادرة حياة كريمة سيتمّ إقامة مجمعات صناعية حرفيه فيها تتضمن كل مراحل الإنتاج والتصنيع، مما يسهم في دعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية، وخلق فرص عمل.

إنشاء 330 مجمعا صناعيا حرفيا

وأكّد «عبدالملك»، إنشاء 330 مجمعًا صناعيًا حرفيَا في 52 مركزًا في مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى، سيتمّ تسليمها كاملة المرافق، وميزتها أنَّها تشمل وتأوي الحرفة والتصنيع، وستربطها شبكة تسويق إلكتروني علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنَّ المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» سيتم ّإضافة 60 مركزًا أخرى في المرحلة الثانية، وكل مصر ستشملها مبادرة «حياة كريمة» وستعمم فيها هذه المجمعات والوحدات الحرفية، وتمّ الانتهاء من وضع نموذج للوحدة الصناعية.