«مشروعات النواب» تناقش تجارب المشاركين بمعرض «تراثنا» الإثنين المقبل

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، اجتماعًا هامًا، الاثنين المقبل، للوقوف على التحديات التي تواجه العارضين في معرض تراثنا للحرف اليدوية.

أهمية دعم الشباب

وأكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة في تصريح لـ«الوطن»: أن أكثر من 50 عارض وعارضة، سيحضرون أمام اللجنة لعرض تجاربهم وتحديد المعوقات التي يواجهونها، والتي قد تؤدى إلى تعثرهم في استكمال خطتهم التجارية.

وأشار النائب محمد كمال مرعي، إلى أهمية دعم الشباب، فى ضوء التوجيهات الرئاسية والاهتمام بخلق بيئة مناسبة لإنجاح ملف المشروعات المتوسيطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية 2021

وينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية 2021، سنويًا، حيث عقدت النسخة الثالث في أكتوبر الماضي، ويرتكز المعرض دائما في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة.

ويشار إلى أن لجنة المشروعات بمجلس النواب، كانت قد عقدت عدة اجتماعات هامة على مدار الأسبوع الحالي لمناقشة المشكلات التي تواجهها المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك في حضور المسئولين والتنفيذين بجهاز تنمية المشروعات.

وطالبت اللجنة البرلمانية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى الجمهورية، لافتةً إلى وجود العديد من المشكلات يواجهها المستثمرين على مدار الفترة الماضية.

إعداد حملات

وخلال اجتماعها، شددت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على ضرورة إعداد حملات توضح للمستثمرين قطع الأراضي المتاحة.

وأوضح رئيس اللجنة أن الاجتماع ناقش دور ورؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف إحلال الواردات وخفض الاستيراد، تماشيًا مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2020/2030، ومناقشة دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومعوقات الانتهاء من تنفيذ المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة وطرحها للشباب في محافظة البحيرة، وعقّب: «المستثمر يطلع روحه بسبب كثرة الإجراءات رغم أنه يريد إضافة في الاقتصاد المصرى».