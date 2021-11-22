خالد منتصر: «سهير البابلي مش داعية».. والفن ليس عارا ولا خطيئة

نعى الدكتور خالد منتصر، المفكر والكاتب، الفنانة سهير البابلي التي وافتها المنية مساء أمس، قائلا: «الله يرحم الفنانة العظيمة الرائعة الجميلة اللي أسعدتنا جميعا سهير البابلي، وبتقدم بالتعازي لأسرتها ولكل محبي وعشاق فنها الجميل، النهاردة مش بتكلم كرثاء، ولكن استوقفتني حاجة غريبة حصلت بداية من وفاة الفنانة سهير البابلي، وهي محاولة تقديمها كداعية دينية وليست كفنانة، وكتائبة وليست كممثلة، وفي إلحاح شديد جدا من المواقع ووسائل الإعلام على التأكيد على هذه المعلومة».

وأضاف منتصر، في فيديو مباشر بثه عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، أنه يحب سهير البابلي كفنانة، فالتكريم والمدح والحب الذي حصلت عليه الفنانة سهير البابلي حتى بعد وفاتها وكلمات الرثاء كُتبت لأنها الفنانة سهير البابلي وليست الحاجة سهير البابلي أو التائبة سهير البابلي، متابعا: «الحاجة سهير البابلي على عنينا ورأسنا وبينها وبين ربنا علاقة شخصية رأسية تثاب عليها دينيا، ولكن سهير البابلي الفنانة هي التي نحتفي بها ونكتب لها كلمات الرثاء».

وتابع منتصر، أن عشرات الملايين ارتدوا غطاء الرأس الذي ارتدته الفنانة سهير البابلي، وهم محترمات وسيدات عظيمات، ولكن الفن ليس خطيئة أو عار نتوب عنه أو نجس أو شرك أو كفر، مضيفا: «أنا معترض على مثل هذا التقديم الذي حدث بالضبط مع رفيقة مسرحيتها ريا وسكينة الفنانة شادية حينما تحدث الفنان حسن يوسف في أحد البرامج، وقال إنها تابت، وكأنها تتوب عن الخطيئة، فمسألة الإلحاح على تدمير قوانا الناعمة وشيطنة الفن والفنانين وتقديم التوبة عن الفن كما يدعون على أنها بطولة يجب التعامل معها بحذر شديد، فهم يكرهون الفن تماما ويعادونه، والمزاج السلفي المصري والإخواني أصبح لديه فوبيا من الفن».

الموت على خشبة المسرح ليس خطيئة

واستكمل منتصر: «استوقفني جملة ركزت عليها المواقع للفنانة سهير البابلي، وهي لما قالت: الحمد لله إني ماموتش على خشبة المسرح، والحقيقة إن الموت على خشبة المسرح وأنا أؤدي عملي ليس عارا أو خطيئة على الإطلاق بل هو فخر، فالموت على خشبة المسرح خلال تقديم عمل يسمو بالوجدان ويرقى بالروح ليس خطيئة بل شرف، وعارف إني هتهاجم على الكلام ده، ولكن أنا مسؤول عن كلامي إنه في حملة يروج لها حيث يقدم الفنان على أنه تائب عن خطيئة الفن، والمثقفين وأهل الفن يجب عليهم الدفاع بشراسة عن القوى الناعمة المصرية، فالفن أقوى ثروة بشرية لدى مصر».

ولفت منتصر إلى أن سهير البابلي، كانت فنانة مسرحية عظيمة، وكانت «غول مسرح»، مشددا على أنه يتحدث الآن لأنه يرفض كلمة التوبة عن الفن وكأنه خطيئة، متابعا: «أقولها بكل صوت عالٍ وتأكيد.. الفن ليس عارا أو خطيئة وهو أعظم شيء يقدمه الإنسان لمجتمعه، ولا تخجلوا من الفن يا فنانين، وبلومكم على أنكم بتمشوا في الحملة دي بدون فهم لأبعادها، فالفن شيء عظيم لا يستطيعه إلا الموهوبين».

دعم القوى الناعمة المصرية والفن المصري

واختتم منتصر حديثه: «ألف رحمة عليكي يا فنانة، ياللي اسمك الفنانة سهير البابلي، وأعزي مصر في الفنانة سهير البابلي، التي قدمت بفنها أروع صورة للفن في مصر والوطن العربي، وشكرا لكم ولا تتنازلوا عن دعم القوى الناعمة المصرية والفن المصري ولا تخجلوا أن مصر منبع الفن منذ عصر الفراعنة».