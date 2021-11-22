من هو الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة سهير البابلي؟.. داعية ومقدم برامج

تصدر اسم الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، محركات البحث عبر الإنترنت، بعد ساعات من وفاة الفنانة القديرة عن عمر ناهز 86 عاما، مساء أمس، حيث كان يتولى متابعة حالتها الصحية، وطمئنة متابعيها ومحبيها على وضعها خلال وجودها داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى لمدة جاوزت الـ 20 يوما.

من هو الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة سهير البابلي

الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، مفكر ومحاضر في علوم التربية والقيادة، وحاصل على بكالوريوس في الإعلام التربوي، بالإضافة إلى ماجستير في علم نفس الإرشاد الأسري، كما حصل على درجة الدكتوراه في علم النفس التربوي، وخاض تجربة تقديم البرامج، حيث يقدم برنامج على قناة «الرحمة» الفضائية بعنوان «ينبوع السعادة»، بالإضافة إلى برنامج آخر بعنوان «روح المعاني».

وأصدر الدكتور رضا طعيمة، عددًا من المؤلفات في نطاق عمله كداعية إسلامي منها «الذين يظلهم الله في ظله»، «مع المستغفرين»، بالإضافة إلى «الاسم الأعظم في القرآن والسنة»، وهو عضو في الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وحاصل على عضوية نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بمصر، بالإضافة إلى حصوله على دراسات إسلامية من الأزهر الشريف 1984.

زوج ابنة سهير البابلي من مواليد بلقاس

وولد الدكتور رضا طعيمة في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، عام 1959، وتزوج من نيفين الناقوري الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة سهير البابلي، ولديه منها 4 أبناء.

وكشف الدكتور رضا طعيمة في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أن الفنانة الراحلة رددت الشهادة 3 مرات قبل وفاتها مباشرة، وغُسلت بماء زمزم.

وجاءت وفاة الفنانة سهير البابلي مساء أمس بعد أكثر من 20 يوما قضتها في العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعد تدهور حالتها الصحية، حيث كانت تعاني من جلطة في الرئة وضعف في عضلة القلب.