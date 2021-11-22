تفاصيل خدمات المجتمعات العمرانية لسكان المدن الجديدة

أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر الموقع الإلكتروني لها، العديد من الخدمات في كافة المجالات، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على خدمة من خدمات الهيئة إلكترونيا، خاصة سكان المدن الجديدة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لخدمات المجتمعات العمرانية، داخل المدن الجديدة، وفقا للصفحة الرسمية للهيئة:

خدمات الكهرباء والمرافق

ـ طلب توصيل عداد كهرباء دائم.

ـ طلب توصيل عداد مياه دائم.

ـ طلب توصيل الكهرباء لوحدات المجمعات.

ـ طلب توصيل الكهرباء للمناطق الصناعية.

ـ طلب مقايسة كهرباء.

ـ طلب توصيل عداد كهرباء إنشائي.

ـ طلب توصيل عداد مياه إنشائي.

ـ طلب توصيل مرافق دائمة «كهرباء - مياه - تليفون - صرف صحي».

ـ طلب توصيل مرافق مؤقتة «كهرباء - مياه - تليفون».

ـ طلب إدخال كهرباء لوحدة سكنية - فيلا داخل كومبوند.

ـ طلب إدخال كهرباء لوحدة سكنية.

ـ طلب تجديد عداد كهرباء إنشائي.

ـ طلب توصيل عداد مياه إنشائي لقطعة أرض فضاء.

ـ طلب تغيير اسم المشترك «عداد كهرباء» لقطعة أرض.

ـ طلب تغيير اسم المشترك «عداد كهرباء» لوحدة سكنية.

ـ طلب استكمال القدرة الكهربية.

ـ طلب عداد مؤقت حق انتفاع لكشك.

تراخيص التشغيل

ـ طلب ترخيص تشغيل لمشروع صناعي بالمدن الجديدة.

ـ طلب استخراج ترخيص تشغيل محل.

ـ طلب استخراج مذياع مرئي وصوتي.

ـ طلب تجديد تصريح تشغيل كشك «رخصة إشغال مؤقتة».

ـ طلب تجديد تفتيش رخصة تشغيل لمشروع صناعي.

ـ سداد رسوم نظافة.

ـ طلب تعليق لافتات بالأماكن المفتوحة، مؤقتة، مناسبات.

ـ رخصة تشغيل مصعد.

ـ تصريح دخول شاطئ.

الخدمات العقارية الإلكترونية

ـ طلب استلام قطعة أرض.

ـ طلب الموافقة على نقل ملكية أرض.

ـ طلب الموافقة على نقل ملكية وحدة سكنية.

ـ طلب استعلام عن تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية.

ـ طلب اعتماد محضر استلام وحدة - صناعي.

ـ طلب استخراج عقد نهائي.

ـ طلب الموافقة على الرهن.

ـ طلب ضم قطع أراضٍ.

ـ طلب إعادة تشغيل محل.

ـ طلب تعديل، تغيير نشاط محل، أو وحدة مهنية.

ـ طلب تحديد نشاط محل.