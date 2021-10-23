تطورات إصابة وليد سليمان.. يخضع للملاحظة

أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن حالة وليد سليمان لاعب الفريق مطمئنة، وخضع لكافة الفحوصات الطبية، التي أكدت سلامته تمامًا، لكنه سيخضع للملاحظة الطبية لعدة ساعات.

وقال «طبيب الأهلي» عبر الموقع الرسمي للأهلي: «إن وليد سليمان لم يفقد الوعي بعد إصابته في مباراة الحرس الوطني التي أقيمت اليوم، وهو في حالة طبيعية، ونقله للمستشفى كان من أجل الاطمئنان عليه»، مشيرًا إلى أنه أجرى أشعة مقطعية، كما خضع للفحص الطبي من جانب استشاري المخ والأعصاب، وتم الاطمئنان عليه.

وأضاف أنه من الوارد خروج وليد سليمان خلال ساعات قليلة؛ لكنه يُفضل بقاءه في المستشفى حتى غد الأحد، من أجل الاطمئنان التام عليه، مشيرًا إلى أنه سينتظم في التدريبات خلال الأيام القادمة، بصورة طبيعية.

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