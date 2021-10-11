وليد سليمان عن قرار اعتزاله السابق: لم أندم عليه وجاء بسبب شعور بالظلم

أكد الكابتن وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، أنه لم يندم على قرار اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب مصر الذي اتخذه حينما شعر بالظلم في فترة ما خلال مسيرته الكروية، موضحا أنه اتخذ قرار الاعتزال دوليا منذ عام 2018، بعدما دخل قائمة أفضل 10 لاعبين بقارة أفريقيا، ولم يتم استدعائه لتجمعات المنتخب في هذا التوقيت، مصرحا أن عددا من المسؤولين تحدثوا معه للعودة عن هذا القرار والموافقة على الانضمام للمنتخب من أجل بطولة كأس الأمم الأفريقية التي نظمتها مصر عام 2019.

وأضاف «سليمان»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، مساء الأحد، والذي يذاع على شاشة dmc، وتشارك في تقديمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه عاد عن قراره بالفعل وانضم للمنتخب حينها وشارك معه، كاشفا في الوقت ذاته أنه لم يعتزل دوليا، ولكنه ابتعد عن المنتخب بسبب الإصابة التي استمرت معه لأكثر من 4 أشهر.

وردا على ما يردده البعض بأن الكابتن محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، هو من يختار لاعبي المنتخب المصري، نفى «سليمان»، صحة ذلك بشكل قاطع، متابعا: «أنا بس عايز أقول حاجة، إحنا ليه لما بيبقى عندنا حاجة كويسة مش بنحافظ عليها؟، صلاح بالنسبة لنا الحاجة المنورة في أوروبا، وعامل حاجة كبيرة جدا لمصر»، مؤكدا أن كل المصريين يجب أن يكونوا فخورين بمحمد صلاح، كما أنه لا يعرف من أين تخرج مثل هذه الأقاويل، واصفا لاعب ليفربول بـ «في حتة تانية».

وليد سليمان: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم الآن

وأردف أنه يرى الآن محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا، ويراه «حاجة كبيرة» جدا يجب أن نكون جميعا فخورين وفرحين به، معترضا على الانتقادات التي توجه للاعب ليفربول بشكل دائم من بعض المصريين، وهو أفضل لاعب في العالم وفي نفس الوقت إنسان خير للغاية.

وليد سليمان: منتخب مصر يملك تاريخا كبيرا.. «مفيش لاعب بيختار قائمته حتى لو محمد صلاح»

وشدد «سليمان»، أن مصر منتخب كبير في كرة القدم، ويملك تاريخا كبيرا وممتدا، وليس هناك لاعب يستطيع أن يقوم باختيار لاعبي هذا المنتخب، مهما كان اسمه، وحتى لو كان محمد صلاح.

وأكمل: «قبل كدا ما كان فيه لعيبة كبيرة جدا، زي أبو تريكة، وحسام حسن، وعمر ما حد تدخل»، منتقدا ادعاء البعض حدوث هذا الأمر، وتقليلهم الدائم من الجهاز الفني للمنتخب القومي.

وليد سليمان عن أقرب اللاعبين له: كل الجيل الذهبي للنادي الأهلي

وعن أقرب اللاعبين لقلبه بالنادي الأهلي، صرح «سليمان»، أن كل لاعبي الجيل الذهبي للنادي الأهلي ومنتخب مصر من اللاعبين القريبين لقلبه، ذاكرا: «أبو تريكة، بركات، وائل حمعة، محمد شوقي، محمد فضل، حسام غالي، متعب، أحمد فتحي، محمد نجيب، حسام عاشور»، كاشفا أنه حتى الآن يتواصل مع كل هؤلاء اللاعبين، وأنهم يمثلون بالنسبة له «حاجة كبيرة».

وليد سليمان: أحمد فتحي كان يجب أن يتوج تاريخه بالاعتزال بالنادي الأهلي

ولفت إلى أن علاقته بالكابتن أحمد فتحي، لاعب نادي بيراميدز الحالي ومنتخب مصر، لم تتأثر برحيل اللاعب عن النادي الأهلي، موضحا أن علاقة صداقتهما بدأت قبل أن ينضم هو للنادي الأهلي أو أن ينضم «فتحي» للنادي الأحمر قبل رحيله.

ونبه أن أحمد فتحي اللاعب المصري الوحيد، الذي شارك في جميع البطولات تقريبا ويمتلك خبرات كبيرة جدا وتاريخا أكبر، كاشفا أنه كان لا يرغب أن يرحل «فتحي» عن النادي الأهلي، وكان يريد أن يتوج اللاعب تاريخه الكبير بالاعتزال في النادي الأهلي، لكنه يحترم رغبته.