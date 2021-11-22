محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاهتمام الذي توليه الدولة والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها والوحدات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا ومراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة.

ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام استكمال خطة الهيئة وتنفيذ البروتوكولات الموقعة مع وزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية بخصوص إنشاء الوحدات الصحية وبعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بالمحافظة لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة الهيئة وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجاً ضمن برنامج سد الفجوات التنموية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

تخفيف كثافة الطلاب بالفصول

وأوضح محافظ أسيوط أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى العمل على تخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجياً بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً وذلك عن طريق إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية.

وأشار إلى متابعته المستمرة لمعدلات التنفيذ من خلال الجولات الميدانية وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالمرور والمتابعة لمعدلات سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها.

خطة إنشاءات الهيئة

وأضاف المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بالمحافظة، أنه يجرى العمل في خطة إنشاءات الهيئة لعام 2021/2022 عدد 72 مدرسة بواقع 1145 فصلا دراسيا بتكلفة 360 مليونا و400 ألف جنيه منهم 7 مدارس جاري تسليم الموقع.

وأوضح أن خطة الهيئة تشمل إنشاء المدارس الجديدة التي يجرى تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية حياة كريمة يبلغ عددها 88 مدرسة بواقع 1227 فصلا دراسيا بتكلفة 388 مليونا و700 ألف جنيه منهم 41 مدرسة تم الاستلام الابتدائي لهم بواقع 583 فصلا دراسيا بتكلفة 194 مليون و300 ألف جنيه و38 مدرسة جاري العمل بها بواقع 549 فصلا دراسيا بتكلفة 194 مليونا و400 ألف جنيه.