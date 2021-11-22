نقل المنتج وليد منصور للمستشفى بعد تعرضه لتسمم حاد

تعرض المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، لأزمة صحية نقل إثرها للمستشفى، حيث أصيب بتسمم والتهاب حاد في المعدة، وجرى حجزه بأحد مستشفيات القاهرة، وسيكشف الأطباء عن موعد خروجه، عقب تعافيه بشكل كامل.

نقل وليد منصور إلى المستشفى

وكان وليد، نظم أمس الأول حفلا غنائيا ضخما للنجم محمد حماقي في الإسماعيلية، وحظى الحفل بحضور الآلاف من الجمهور، وذلك قبل نقله إلى أحد المستشفيات قبل قليل، إثر تعرضه لتسمم حاد.

وليد منصور نظم حفل محمد حماقي

وطرح المنتج وليد منصور، في عام 2021، عددًا من الأغنيات الناجحة لمجموعة من المطربين، منهم روبي ودياب ويارا محمد ويسرا، حيث كان سببًا في حدوث انتعاشة بسوق الغناء.

وكان المنتج وليد منصور، كشف تفاصيل انفصاله الفني عن روبي، بعد نجاحه في عودتها إلى الغناء مجددًا، وتعاونها معه في تقديم ميني ألبوم مكوّن من 6 أغانٍ، قائلًا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّه كان هناك عقد عمل مدته 6 شهور فقط، ينص على إنتاج ميني ألبوم لروبي، مكوّن من 6 أغانٍ، متابعًا: «قدرت أخلص الأغاني في وقت قصير أوي، شايف إنّي قدرت أعمل عودة كويسة لروبي، وأعتقد إنّ مصر كلها اتكلمت عنها بشكلٍ كويس، وأنا نجحت في إعادتها كمغنية مرة تانية».

ووعد وليد منصور بتقديم عدد من المفاجآت الفنية بصدد تحضيرها في الوقت الحالي، وسيعلن عنها خلال الفترة المقبلة، بخلاف إطلاقه مسابقة لاكتشاف مواهب الغناء تحمل عنوان «The Talented» لدعم المواهب الغنائية الجديدة، والتي تُعد المسابقة الأضخم في مصر والوطن العربي بمشاركة نخبة من صناع الموسيقي.

وفاز وليد مؤخرا بجائزة أفضل منظم حفلات في مهرجان نجم العرب لعام 2021 بتصويت الجمهور العربي بعد تنظيمه هذا العام لعدد كبير من الحفلات لنخبة من نجوم الغناء.