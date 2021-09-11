وليد منصور بعد فوزه بجائزة أفضل منتج موسيقي: انتظروا مفاجآت جديدة

عبّر المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل منتج موسيقي لعام 2021 خلال حفل توزيع جوائز «دير جيست» بناء على تصويت الجماهير، وتسلمه الدرع في حفل حضره عدد كبير من نجوم الفن مساء أمس الجمعة.

وليد منصور: جائزة «دير جيست» دفعة قوية للعمل الأفضل

وقال وليد منصور، في تصريحات صحفية، إن فوزه بجائزة أفضل منتج موسيقي من خلال «دير جيست» بمثابة دفعة للأمام لتقديم عدد من الأعمال المتميزة خلال الفترة المقبلة، موجهًا الشكر لكل القائمين على الحفل.

وطرح المنتج وليد منصور، في عام 2021، عددًا من الأغاني الناجحة لمجموعة من المطربين، منهم روبي ودياب ويارا محمد ويسرا، حيث كان سببًا في حدوث انتعاشة بسوق الغناء.

ووعد وليد منصور بتقديم عدد من المفاجآت الفنية بصدد تحضيرها في الوقت الحالي، وسيعلن عنها خلال الفترة المقبلة، بخلاف إطلاقه مسابقة لاكتشاف مواهب الغناء تحمل عنوان «The Talented» لدعم المواهب الغنائية الجديدة، والتي تُعد المسابقة الأضخم في مصر والوطن العربي بمشاركة نخبة من صناع الموسيقي.

تكريم عدد من النجوم في حفل «دير جيست»

وشهد حفل توزيع جوائز «دير جيست» تكريم عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، بخلاف حضور عدد من المشاهير أبرزهم منى زكي، ومنة شلبي، وأحمد زاهر وزوجته وابنته ليلى زاهر، ويوسف الشريف وزوجته السيناريست إنجي علاء، ونيرمين الفقي، وسميحة أيوب، وروجينا ودينا فؤاد، ومحمد فراج، ووليد توفيق، وأحمد داود، وأحمد سعد وعروسه علياء بسيوني، وداليا مصطفى، وعصام كاريكا.