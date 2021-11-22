مصرع سائق وإصابة آخر في تصادم توك توك مع سيارة ملاكي بقنا

لقي سائق توك توك مصرعه، وأصيب سائق ملاكي، اليوم الاثنين، بعد حادث سير بين المركبتين، بمنطقة مجمع مواقف دشنا في قنا.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء مسعد عبد الجليل، إخطارًا من هيئة الإسعاف يفيد مصرع عبده فهيم أحمد، 13 سنة، يقيم بفاو غرب بدشنا، بعد حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي، وإصابة قائد السيارة الملاكي بكدمات خفيفة بجوار مجمع مواقف دشنا، وتم نقل الجثة لمشرحة دشنا المركزي ونقل المصاب لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة العامة التحقيقات.

التصريح بدفن الجثة

كما صرحت النيابة العامة، بدفن الجثة، وطالبت بانتداب لجنة من مرور قنا لكتابة تقرير مفصل حول الحادث وأسباب وقوع ومن المخالف سواء السيارة الملاكي أو توك توك، للبت واستكمال التحقيقات.

وكانت قرية الشطبية في نجع حمادي، شهدت مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين، في حادث تصادم سياره ملاكي بدراجة بخارية، بالقرب من قرية الشطبية.

وكان اللواء، مدير أمن قنا تلقى إخطارا، يفيد باستقبال مستشفى نجع حمادي العام، برئاسة الدكتور علي نور الدين، مدير المستشفى، جثمان هبة جابر عسران، 35 سنة، و5 مصابين هم: فيصل رسلان، 45 سنة، أحمد جابر 15 سنة، ندى فيصل 18 سنة، وآدم فيصل، 7 سنة، ياسين فيصل، 10 سنة، مقيم منطقة الخزان أبو تشت، في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية، بالقرب من قرية الشطبية في نجع حمادي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي أمرت بدفن الجثة، فيما يتلقى المصابون العلاج حتى الوقت الحالي.