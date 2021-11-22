كشف ملابسات العثور على جثة سيدة بالدقهلية.. «قريبها قتلها لسرقة ذهبها»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات العثور على جثة سيدة مقيدة القدمين واليدين في الدقهلية، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى مركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، باكتشافه مقتل شقيقته، ووجود كسر بباب الشقة والعثور على جثتها موثوقة القدمين واليدين وبها جرح ذبحي في الرقبة وعدم وجود مصوغاتها الذهبية.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، طالب، مقيم بذات القرية «تربطه صلة قرابة بالمجني عليها».

المتهم على صلة قرابة بالمجني عليها

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه نظرًا لعلمه بأن المجني عليها تُقيم بمفردها، عقد العزم على سرقتها وفي سبيل ذلك قام بمغافلة ابنة عمه، زوجة نجل المجني عليها، وقام بسرقة مفتاح العقار محل سكن المجني عليها من حقيبة يدها، وتوجه لمسكن المجني عليها ومكث بمدخل العقار في انتظار خروجها من الشقة، إلا أنها لم تخرج فقام بكسر باب الشقة ولدى مشاهدتها له حاولت الاستغاثة فقام بكتم أنفاسها وخنقها حتى أُغشى عليها.

ثم قيدها المتهم واستل سكينًا من المطبخ وتعدى عليها فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وعقب ذلك استولى على مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول ومبلغ مالي، وتخلص من السكين بإلقائه بأحد المصارف المائية، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.