بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بسيارة أخرى بطريق قرية عمر شاهين بمركز بدر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بنطاق مركز وادي النطرون وجرى تحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «آية عبود عبد الستار30 سنة، مصابة باشتباه كسور متفرقة بالجسم، سهير أشرف فوزي 16 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، هدى محمد عبد الرحمن 40 سنة مصابة باشتباه كسور متفرقة بالجسم».

تحرير محضر بالواقعة

كما أصيبت كاميليا أنور مصطفى 15 سنة بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإيمان أنور السرسي 20 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحسن محمود عبدالحافظ 25 عاما مقيمة سوهاج مصابة بكدمات وجروح متفرقة، ومحمد محمد فوزي 29 سنة مصاب بجرح بالرأس» وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة بمستشفي كوم حمادة العام وجري تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.