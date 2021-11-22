أخبار البحيرة اليوم.. إصابة 7 أشخاص في حادث واستقرار حالة الطقس

شهدت محافظة البحيرة اليوم، استمرار موجة الأمطار الغزيرة والطقس السيئ، بالتزامن مع توجيه كافة مجموعات العمل المستمرة بكسح تراكمات الأمطار بالإضافة إلى تواجد كافة فرق التدخل ورفع درجة الاستعداد بمحطات الري والصرف والمستشفيات والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة تطرأ.

استمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب الكامل وانتظام العمل على مدار الساعة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة حيث يشير آخر تحديث وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار سقوط الأمطار المتوسطة إلى خفيفة.

المحافظة تواجه سقوط الأمطار

وتابع «آمنة» أن المحافظة تواجه سقوط الأمطار بأكثر من 1262 معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة، التي تعمل منذ أكثر من 36 ساعة حتى الآن دون أي توقف لرفع التراكمات أولا بأول والاستجابة لشكاوى المواطنين والتدخل لحل أي أزمة طارئة وتوجيه فرق الطوارئ.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالدفع بمعداتها بعدد من المناطق والشوارع بنطاق المدينة، للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، وذلك بالتعاون مع شركة الصرف الصحي ووحدة الحماية المدنية بكفر الدوار.

يذكر أن محافظ البحيرة كان أصدر قراراً بتعطيل الدراسة خلال يومي السبت والأحد نظرا لسوء الأحوال الجوية حرصاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

حملات تموينية على الأسواق

كما نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملات تموينية على الأسواق بالدلنجات، والنوبارية، أسفرت عن التالي:

- ضبط 52 شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كجم محظور تداولها.

- وتم غلق مصنع مخلل عشوائي غير صحي وغير حاصل على أي تراخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 20 طن مخلل كمنتج نهائي قبل طرحه بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شهد مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة اليوم حادث تصادم بين سيارتين مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.