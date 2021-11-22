إصابة سيدة في حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيبت سيدة في الثلاثينيات من العمر، جراء تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكي بمدخل طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، ونقلت إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم السيارة رقم «7613 ط ل أ» مع السيارة رقم «7718 ط ص م»؛ مما تسبب في إصابة سيدة بإصابات خطيرة.

نقل السيدة إلى المستشفى

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية بسيارة لنقل المصابة وتدعى «منى سمير محمد عطوة» 35 سنة مقيمة بقرية نفيشة بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وقالت المصادر الطبية، إن السيدة مصابة بنزيف داخلي في المخ وغيبوبة تامة وتم دخولها غرفة العناية المركزة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية لها غير مستقرة وأنه جاري تحضيرها لإجراء جراحة عاجلة.

حوادث متكررة

وشهد طريق الإسماعيلية السويس حوادث متكررة خلال الفترة الماضية راح ضحيتها عشرات المواطنين بالتزامن مع أعمال تطوير الطريق.

وكان أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع مواطنين خلال جلوسهم على أحد المقاهي على نفس الطريق.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعشر سيارات تابعة له لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس في حالة خطيرة مصابين بكسور ونزيف داخلي وجروح مختلفة.

مطالب بإنهاء صيانة الطريق

وطالب الأهالي سرعة إنهاء عمليات الصيانة التي تجرى على طريق الإسماعيلية الصحراوي خلال الفترة الحالية بسبب تكرار الحوادث المرورية.

وقال محمد عبد العزيز أحد المواطنين، أنه لابد من إنارة الطريق ليلا بسبب انتشار الظلام بالطريق وخاصة المناطق السكانية المنتشرة بطول الطريق من الإسماعيلية وحتى السويس.