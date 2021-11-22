صحة المنوفية: حملات مكبرة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا

كشف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن تنفيذ القوافل المتنقلة المكبرة التي كان يتم تنفيذها يوم الجمعة لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا، على مدار الأسبوع بدلا من يوم الجمعة فقط، لتقديم اللقاح لأكبر عدد من المواطنين من خلال القوافل المتنقلة التي تجوب قرى ومدن محافظة المنوفية.

صحة المنوفية: التلقيح بمراكز اللقاح المتنقلة بشكل فوري

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القوافل المتنقلة تقوم بتطعيم المواطنين بشكل فوري بعد التسجيل علي موقع وزارة الصحة مباشرة، حيث يتم تنفيذ القوافل عن طريق الإدارات الصحية المختلفة في المحافظة في جميع القرى بالتعاون مع مراكز الشباب ومنظمات المجتمع المدني في القرى لتسهيل التطعيم على المواطنين في القرى.

وأوضح «جودة»، أن مراكز اللقاح الثابتة هي الأخرى تقوم بتلقيح المواطنين بلقاح فيروس كورونا، بعد تسجيل المواطنين على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح ووصول رسالة بتحديد الموعد ومكان اللقاح في المراكز الثابتة المنتشرة في جميع مدن ومراكز محافظة المنوفية، ومنها مراكز ثابتة في جامعتي السادات والمنوفية، وبعض الجهات الحكومية.

جودة: جميع اللقاحات آمنة ومتوفرة ومجانية في مراكز اللقاح بالمنوفية

وشدد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحاته لـ«الوطن»، على أن جميع اللقاحات آمنة ومجانية ومتوفرة في جميع المراكز الثابتة والمتحركة في المنوفية، موجهًا الشكر لكل الأطقم الطبية في مراكز اللقاحات ومستشفيات العزل والفرق المتنقلة لمواجهتهم انتشار فيروس كورونا بكل إصرار وعزيمة منذ الموجة الأولى وحتى الآن مع ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.