رئيس جامعة القاهرة ينفي تعليق الدراسة غداً بسبب الأحوال الجوية

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حقيقة تأجيل الدراسة غدًا بمختلف كليات الجامعة، نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

الدراسة منتظمة غدا في جامعة القاهرة

وقال «الخشت» في تصريحات لـ«الوطن»: «الدراسة منتظمة بناءً على التقرير الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، وما تردد عن تأجيل الدراسة أو تعطيلها أو تحويلها أون لاين، ما هي إلا أخبار ليس صحيحة».

لا تعليق للدراسة في جامعتي عين شمس وحلوان

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة عين شمس وحلوان، استمرار الدراسة غدًا بمختلف الكليات، دون وجود أي تأجيل للدراسة أو تعطيل أو تحويل لـ«أون لاين»، وذلك في إطار تداعيات سوء الأحول الجوية.

وأوضحت تلك الجامعات، أنه من المقرر عقد امتحانات «ميدتيرم» غدًا ببعض كلياتها، مع استمرار الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية.