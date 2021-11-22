إعادة تركيب سور حديدي أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بأسوان

أعادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، تركيب السور الحديدى المكسور بطول 75م، وذلك على رصيف الطريق الرئيسى في المنطقة أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، بجانب ترميم وإعادة بناء الحوائط الحجرية الداعمة للسور، مع رفع كل التراكمات والمخلفات، لرفع مستوى النظافة العامة، واستعادة المظهر الحضاري اللائق بالمنطقة المحيطة.

جهود إزالة أثار السيور في أسوان

جاء ذلك استمرارا لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة آثار السيول التى تعرضت لها المحافظة مؤخرا.

وفى السياق ذاته، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة العميد عادل شرشر، حملة مكبرة ضمن أعمال الموجة الـ18 لإزالة كل التعديات على الأراضى أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللتعليمات المتواصلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وللمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

تنظم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمساحة 750م

واستهدفت الحملة، إزالة المخالفات والتعديات بالبناء على أملاك الدولة بالظهير الصحراوى بحى جنوب المدينة، بمساحة إجمالية 750م2، وذلك بمشاركة نائب رئيس المدينة ورئيس الحى، ومسئول لجنة المتابعة الميدانية، بالإضافة إلى القوات الأمنية بقيادة اللواء معتز عبد الرحمن مساعد مدير أمن أسوان.