كيفية التقديم على وظائف القوى العاملة 2021 براتب يصل 10 آلاف جنيه

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، توفير 6189 فرصة عمل للذكور والإناث، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه، وجرى تخصيص عدد منها لذوي الهمم والعزيمة، ويكون الراتب طبقا لخبرة المتقدم، كما توجد العديد من المزايا لهذه الوظائف.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل هذه الوظائف وفقا لما أعلنته وزارة القوى العاملة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تفاصيل وظائف القوى العاملة

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات للصحفيين اليوم، إن نشرة التوظيف النصف شهرية، التي تصدرها الوزارة، تأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وتتوافر هذه الوظائف في 19 محافظة هي: القاهرة، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والقليوبية، ودمياط، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، والغربية، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا، والجيزة، والدقهلية، وقنا، والأقصر، والوادي الجديد، وشمال سيناء.

وظائف وزارة القوى العاملة في القاهرة

وتتمثل فرص العمل المتوفرة بالقاهرة في 50 فنى جودة، و100 عامل ماكينات، و100 عامل غسيل، و350 فرد أمن، و100 عامل تعبئة، و150 عامل خياطة براتب يصل لـ4500 جنيه.

وتطلب محافظة الجيزة نائب مدير فني براتب 10 آلاف جنيه، وأخصائية موارد بشرية، و140 فرد أمن، و50 مدير مطعم براتب 7500 جنيه، و150 عضو فريق براتب 3000 جنيه، و150 شيف كريب، و3 مساعد علاج طبيعي، و3 ممرضات، و5 كيميائيين، ومسئول تصدير براتب 5000 جنيه، و3 أمناء مخزن، ومحاسب، ومسئول علاقات حكومية، ومهندس ميكانيكا، و17 عمال إنتاج، وعامل بوفيه، و5 عمال نظافة، و5 عمال مخازن، و5 مراقب أمن، ومسئولة خدمة عملاء، ومساعدة إدارية.

وتتمثل فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية في 1400 عامل تفصيل وحياكة، و150 عامل مراقبة كاميرات، و2 محامي، وأمين مخزن، و2 فرد أمن، و7 عمال طباعة وقراءة، وعتال، و24 عامل عادي، و15 مندوب مبيعات براتب 4000 جنيه، و10 مندوب تسويق، و10 عمال انتاج، و5 سائق، و30 فنى إنتاج، و30 وسيط تأميني، و3 كيميائي، ومحاسب، و50 عامل مكواة، و100 عامل قص، و200 عامل تعبئة وتغليف.

وتتمثل فرص العمل بالسويس والدقهلية والإسماعيلية، في 10 فنى إنتاج، و4 مسئول ائتمان، وسائق، و4 أخصائي تمويل، و2 منسق، و75 عامل، وفرد أمن.

كما تم توفير فرص عمل بالقليوبية شملت 20 عامل تعبئة، و2 مهندس تصميمات، و2 مهندس صيانة، و3 مهندس هندسة صناعية، و180 عامل إنتاج، و50 عامل مكواة، و50 عامل تدريب، و30 مشرف تنمية أسواق، و3 نساج، و10 عمال جودة، و2 صنايعي دائري نسيج، و150 عامل خياطة، و50 عامل خياطة، 7 عمال أوفر، و3 عمال سنجر، و20 عامل ماكينة.

وتضمنت وظائف المنوفية، 200 فرد أمن براتب 3500 جنيه، و2 مشرفة مادة، و5 كيميائي، و15 فنى أحبار، و4 مهندس كهرباء وميكانيكا، و2 مدرس لغة عربية، و60 أخصائي خدمات مالية ( فردي – جماعي ).

وشملت الوظئاف بمحافظة المنيا موظف نظم معلومات، و6 مشرف غرف، وكاشير، وموظف إستقبال، و150 عمال خياطة، و15 مشرف جودة، و7 مشرف إنتاج، وفنى ميكانيكا، و10 أخصائي تمويل، و30 منسقة إدارية، و2 مساعد إداري، و8 أخصائي قروض، و7 عمال مخازن، و25 استرجي، و20 نجار موبيليا، و23 سائق، وحارس أمن، و19 أخصائي تمويل، و4 مندوب مبيعات، ومدير صالة ( ويتر )، و6 مضيف.

وفي أسيوط: 15 مشرف أمن، و85 فرد أمن، و200 مراقب كاميرات براتب 3000 جنيه، و10 مدير مبيعات، و20 وكيل تأمينى، وخدمة عملاء، و6 عمال حياكة، وعاملة لمعمل تحاليل، وعاملة لصيدلية، وعاملة لعيادة طبية، وعامل لمكتبة، و9 عمال عاديين، و3 فنى مغسلة، و30 سائق درجة أولى وثانية، و10 بائعين.

كيفية التقديم على وظائف القوى العاملة

ويتم التقديم على هذه الوظائف من خلال رابط الموقع الالكتروني لوزراة القوى العاملة.