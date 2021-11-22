وظائف القوى العاملة.. 6189 فرصة عمل برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة وفرت 6094 فرصة عمل للذكور والإناث، بينها فرص عمل لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 100 شركة ومصنع قطاع خاص فى 19 محافظة.

وتناولت النشرة التي أصدرتها الوزارة، وظائف لم يتم شغلها من أكتوبر 2021 في النشرة السابقة، وعددها 95 فرصة عمل، وبذلك يصل إجمالي فرص العمل المتوافرة إلى 6189 فرصة لشغلها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2021.

توفير الوظائف في إطار مبادرة «حياة كريمة»

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية اليوم، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن فرص عمل ضمن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg، النشرة القومية للتشغيل، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 19 محافظة هي: «القاهرة، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، القليوبية، دمياط، البحيرة، الشرقية، المنوفية، الغربية، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، شمال سيناء، أسيوط، سوهاج، المنيا، الجيزة، والدقهلية»، ولفت «سعفان»، إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 50 فني جودة، و100 عامل ماكينات، و100 عامل تعبئة، و150 عامل خياطة، و100 عامل غسيل، و350 فرد أمن براتب يصل لـ 4500 جنيه.

1400 وظيفة خالية في محافظة الشرقية

وتابع الوزير، أن فرص العمل التي توفرها وزارة القوى العاملة بمحافظة الشرقية تتمثل في 1400 عامل تفصيل وحياكة، 50 عامل مكواة، 100 عامل قص، 200 عامل تعبئة وتغليف، 150 عامل مراقبة كاميرات، 2 محامي، أمين مخزن، 15 مندوب مبيعات براتب 4000 جنيه، 10 مندوب تسويق، 10 عمال إنتاج ، 5 سائقين، 30 فني إنتاج، 30 وسيط تأميني، 3 كيميائي، محاسب، 2 فرد أمن، 7 عمال طباعة وقراءة، عتال، و24 عامل عادي.

فرص عمل في السويس والدقهلية لجميع المؤهلات

ونوهت النشرة إلى توفير فرص عمل بالسويس والدقهلية والإسماعيلية، هي: «10 فنى إنتاج، 4 مسئول ائتمان، سائق، 4 أخصائي تمويل، 2 منسق، 75 عاملا، وفرد أمن»، وفي الجيزة أعلنت النشرة عن توافر فرص عمل هي: «نائب مدير فني براتب 10 آلاف جنيه، أخصائية موارد بشرية، 140 فرد أمن، 50 مدير مطعم براتب 7500 جنيه، 150 عضو فريق براتب 3000 جنيه، 150 شيف كريب، 3 مساعد علاج طبيعي، 3 ممرضة، 5 كيميائي، مسئول تصدير براتب 5000 جنيه، 3 أمين مخزن، محاسب، مسئول علاقات حكومية، مهندس ميكانيكا، 17 عامل إنتاج، عامل بوفيه، 5 عمال نظافة، 5 عمال مخازن، 5 مراقب أمن، مسئولة خدمة عملاء، ومساعدة إدارية».

كما تم توفير فرص عمل بالقليوبية شملت: «7 عمال أوفر، 3 عمال سنجر، 20 عامل ماكينة، 20 عامل تعبئة، 2 مهندس تصميمات، 2 مهندس صيانة، 3 مهندس هندسة صناعية، 180 عامل إنتاج، 3 نساج، 10 عمال جودة، 2 صنايعي دائري نسيج، و150 عامل خياطة، 50 عامل خياطة، 50 عامل مكواة، 50 عامل تدريب، و30 مشرف تنمية أسواق».

وتمنت النشرة عددا من الوظائف في المنوفية هي: «200 فرد أمن براتب 3500 جنيه، 2 مشرفة مادة، 2 مدرس لغة عربية، 60 أخصائي خدمات مالية (فردي – جماعي)، 5 كيميائي، 15 فني أحبار، و4 مهندس كهرباء وميكانيكا».

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالبحيرة مجموعة من فرص العمل شملت: «82 عمال أوفر وسنجر وأورليه ومكواة، 7 عمال جودة، 4 محاسب، 3 محامي، كيميائي، مهندس زراعي، 15 مندوب مبيعات، 7 مسئول ائتمان، 2 فني كهرباء كنترول، 2 أمين مخزن، 14 عامل إنتاج، 3 فني ميكانيكا، 4 فني طباعة».

وفي الغربية وفرت القوى العاملة 264 فرصة عمل متاحة، منها: «150 أخصائي خدمات مالية، 10 عمال نسيج، 52 عامل خياطة، 5 عمال طباعة، 11 عامل إنتاج، 5 عمال سجاد، 5 عمال أرضية، 26 عمال تعبئة»، ووفرت المديرية بدمياط فرص عمل شملت: «10 عمال إنتاج، 6 مهندس إنتاج وجودة وكهرباء، 3 سائق، مساعد مدير حسابات، و 5 محاسبين».