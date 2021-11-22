شاهد عيان يروى تفاصيل وفاة سيدة وإصابة أخرى دهستهما سيارة بمدينة نصر

شهد شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، اليوم الاثنين، حادثًا مأساويًا، إذ لقيت سيدة مصرعها، وأصيبت أخرى، صدمتهما سيارة أثناء عبورهما أحد الشوارع بمدينة نصر.

بداية تفاصيل الواقعة

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود حادث مروري وضحايا بأحد شوارع مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أنه أثناء عبور سيدتين الأولى تدعى «مانجه»، والثانية تدعى«أم حسن» الشارع، صدمتهما سيارة مما أسفر عن وفاة إحداهما، وإصابة الأخرى بجروح خطيرة، وجرى رفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شاهد عيان: السيدتان تعملان في مدرسة الرواد

وقال «محمد على» أحد شهود العيان، إن السيدتين تعملان في مدرسة الرواد القريبة من شارع مصطفى النحاس، وأثناء خروجهما من المدرسة بعد يوم عمل، كانتا تعبران الطريق لعودتهما إلى منزليهما، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين.

«حاجة صعبة كل يوم حادثة.. وكل يوم حد بيموت من تعدية الشارع بسبب سرعة السيارات التي تمر منه»، السيدة المصابة تصارع الموت وحالتها صعبة جدا في مستشفي التأمين الصحي، ومن المتوقع أن تفارق الحياة بسبب صعوبة حالتها.

مناشدة عاجلة من الأهالي

ويضيف لـ«الوطن»، أن شارع مصطفى النحاس لم يوجد به أي كباري مشاة أو مطبات بالشارع، الأمر الذي يتسبب في وفاة المواطنين: «العربيات مبتديش فرصة لحد يعدي ودي منطقة فيها 4 مدارس كل اللي شغالين فيها بيعبروا قبل إشارة الوزير، المتوفاة لديها طفل عمره عامين»، مناشدًا حي مدينة نصر بسعة التدخل وعمل مطبات بالشارع.