«شواطئ الأطفال» في الغردقة لتنشيط السياحة.. سعادتك من سعادة طفلك

خصصت فنادق سياحية بمدينة الغردقة، أماكن لممارسة الأنشطة الخاصة بالأطفال رافعين شعار «سعادتك من سعادة طفلك»؛ لإقامة الألعاب والمسابقات التي عرفت باسم «شواطئ الأطفال» نهارًا وإعداد حفلات «ديسكو للأطفال» مساء بمصاحبة فرق الأنيميشن وذلك لإدخال السعادة على السياح ومنحهم فرصة لقضاء وقت ممتع مع صغارهم.

ديسكو للأطفال على شواطئ الغردقة

من جانبه، يقول قاسم السيد مسئول بفندق سياحي بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنادق تحرص دائمًا على رضاء السائحين وعمل كل جديد لتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة، مؤكدا أن الهدف من عمل ديسكو للأطفال على الشواطئ، هو منح الآباء والأمهات فرصة لقضاء وقت ممتع مع صغارهم.

«ديسكو للأطفال» فوق 4 سنوات بفنادق الغردقة

وأوضح محمد جمال، مدير فندق سياحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق أعدت منطقة على الشاطئ مخصصة للأطفال تسمى «شاطئ الأطفال» ويتواجد بها دائمًا فرق الأنيميشن لإعداد فقرات خاصة للأطفال تشمل ألعابا ومسابقات ترفيهية وفقرات ميكي ماوس، وذلك نهارا.

وتابع: «بالإضافة إلى ديسكو أطفال مساء ويخصص للأطفال فوق 4 سنوات ويخصص يوم بصفة أسبوعية، وفيه يختار الآباء والأمهات الأغاني والموسيقى التي يرقص عليها الأطفال».

خلق جو ترفيهي لجذب السائحين

وأشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب السائحين على شواطئ الغردقة.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن فنادق الغردقة تشهد انتعاشة سياحية هائلة تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران القادمة إلى مطار الغردقة من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك ومؤخرا من ألمانيا وروسيا.