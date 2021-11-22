ضبط 25 كيلو بانجو بحوزة عاطلين في الغردقة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين، من ضبط عاطلين وبحوزتهما 25 كيلو جراما من نبات البانجو المخدر، ومبلغ مالي، وذلك أثناء تواجدهما في منطقة مبارك 8 جنوب المدينة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 25 كيلو بانجو

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحرالأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، يفيد بتمكن العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط شخصين بحوزتهما 25 كليو جراما من نبات البانجو المخدر، وهاتفي محمول، ومبلغ 700 جنيه، وسيارة هيونداي، أثناء تواجده بمنطقة مبارك 8 بالغردقة.

واعترف المتهم أمام العميد احمد رفعت رئيس مباحث مديرية أمن البحر الأحمر بحيازته المضبوطات، وذلك بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

حملة لضبط المخالفين لفرز القمامة داخل الكتل السكنية بسفاجا

وفي سياق آخر شنت إدارة البيئة بمجلس مدينة سفاجا برئاسة اللواء ياسر شعبان، حملة على الشوارع والميادين لضبط المخالفين لنظام البيئة، وتمكنت الحملة من رصد مخالفة تجميع قمامة وفرزها داخل الكتلة السكنية القائمة بمنطقة سفاجا البلد، حيث استغل المخالف قطعة أرض في تجميع وفرز القمامة من القرى السياحية.

وقال اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على الفور تم إزالة ونقل المخلفات إلى المقلب العمومي بالمدينة بالتنسيق مع منظومة النظافة ، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على البيئة.