متحدث الكهرباء: مصر أنهت الأذونات الخاصة بإنشاء المقر النووي

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر أنهت الأذونات والمستندات الخاصة بالموقع المتوقع لإنشاء مقر محطة الطاقة الذرية، مشيرا إلى أن الاحتفال السنوي بعيد الطاقة النووي يأتي لتعريف الأشخاص بأهمية الطاقة النووية، موضحا أن مصر لديها اهتمام بدخول النادي النووي منذ ستينيات القرن الماضي، في ظل وجود عدد كبير من العلماء المميزين، بجانب أن هذه الطاقة ستعمل على تطوير الصناعات المصرية وتعمل على المشاركة في تصنيع المفاعلات، التي ستعمل فيها الفترة المقبلة من أجل تنويع مصادر الطاقة لتشمل المتجددة والتقليدية والنووية، خاصة أن الأخير طاقة نظيفة لا تشمل انبعاثات الكربون.

جوائز للتوعية بأهمية الطاقة النووية

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية سارة حسن، أنه تم توزيع جوائز لأحسن رسم كاريكاتيري عن الطاقة النووية التي ستعمل على تطوير الاقتصاد المصري.

الانتهاء من الأذونات الخاصة بموقع محطة الطاقة الذرية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن مصر أنهت الأذونات والمستندات الخاصة بالموقع المتوقع لإنشاء مقر محطة الطاقة الذرية، ويتم هذا بالتنسيق مع الهيئة الدولية للطاقة الذرية بجانب العمل على الانتهاء من الميناء البحري الخاص بالموقع وبناء المباني السكنية الخاصة بالعاملين والمرافق، لافتا إلى أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر زار روسيا لحضر مراسم تدشين أول معدة ثقيلة مبينا أن مصر في انتظار إذن الإنشاء للبدء في بناء الأبنية الخرسانية المختلفة للاستعداد لدخول مصر النادي النووي.