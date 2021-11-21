خروج حالات حادثي الإسماعيلية بسبب سوء الطقس من مستشفى جامعة قناة السويس

كشفت مصادر طبية في مستشفى جامعة قناة السويس، تطورات الحالة الصحية للمصابين في حادثين وقعا أمس، بسبب سوء الأحوال الجوية التي ضربت المحافظة، قائلة: «معظم الحالات خرجوا من المستشفى بعد الاطمئنان عليهم».

وأضافت المصادر الطبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين في حوادث الإسماعيلية معظمهم أصيبوا بكسور وجروح سطحية وكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم، مؤكدة أن الإصابات لم يكن بينها إصابات خطيرة عدا شخصين أصيبا باشتباه ارتجاج في المخ وتم عمل اللازم لهما.

استقرار حالات المصابين

وتابعت المصادر أنه فور وصول المصابين إلى المستشفي تم إعلان حالة الطوارئ واستدعاء كافة الأطقم الطبية إلى وحدة الطوارئ في المستشفى، وجرى استدعاء استشاري الجراحة والعظام والصدر والمخ والأعصاب إلى وحدة الطوارئ لفحص المصابين فيما تم عمل الإشعات والتحاليل اللازمة لهم للاطمئنان على صحتهم قبل مغادرتهم للمستشفى.

وأشارت إلى أن 12 شخصا غادروا المستشفى صباح اليوم فيما تم وضع شخصين تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة للتأكد من استقرار الحالة الصحية لهما.

إصابة 19 شخصا في حوادث متفرقة بالإسماعيلية

وكان قد أصيب 19 شخصا في حادثين أمس السبت بسبب سوء الأحوال الجوية على طريق الإسماعيلية فايد الصحراوي وطريق الإسماعيلي 36 الحربي.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بحوالي 15 سيارة إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

ونقلت سيارات الإسعاف 14 مصابا إلى مستشفى جامعة قناة السويس فيما نقلت 5 مصابين آخرين إلى مستشفى الصالحية المركزي.

وأكدت المصادر الطبية في مستشفى الصالحية المركزي خروج الحالات التي استقبلتها المستشفى، صباح اليوم، بعد استقرار الحالة الصحية لهم وإجراء الطوارئ اللازمة لهم.