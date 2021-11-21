طقس الإسماعيلية اليوم.. مستقر وسيولة مرورية لانعدام الشبورة (فيديو)

استمرت محافظة الإسماعيلية في رفع حالة الطوارئ، اليوم الأحد، بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها مصر.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، استقرارا في حالة الطقس، وانعداما للشبورة، مع سيولة مرورية على كل الطرق السريعة والصحراوية.

استمرار حالة الطوارئ

واستمرت حالة الطوارئ في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، بانعقاد غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة متواصلة، برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية.

واستمرت عملية انتشار السيارات في الطرق الرئيسية وأماكن تراكم الأمطار في محافظة الإسماعيلية، تحسبا لسقوط الأمطار في الشوارع والميادين وأماكن التجمعات.

وشهدت محافظة الإسماعيلية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، اليوم الأحد، على عكس الأيام الماضية مع زيادة ملحوظة في سرعة الرياح.

وكان اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، وجه بتكثيف أعمال تسليك بالوعات الأمطار ومخرات السيول، استعدادا لاستقبال موجة الطقس السئ خلال اليومين الماضيين.

الأرصاد: شبورة وأمطار خفيفة على الإسماعيلية

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، تنبأت بوجود شبورة على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة، خلال اليوم وعلى مدار اليومين المقبلين.

وتوقع خبراء الهيئة بتساقط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء، على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

وشهدت مدينة الإسماعيلية خلال الساعات الماضية سقوط أمطار متوسطة وفوق متوسطة، استمرت لنحو ساعتين تقريبا، فيما شهدت مدينة القنطرة غرب أمطارا شديدة استمرت حوالي 3 ساعات متواصلة، تسببت في غرق الشوارع بالكامل فيما دفعت محافظة الإسماعيلية بسيارات لرفع المياه.