إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة بطريق «الإسماعيلية - فايد» الصحراوي

أصيب 12 عاملًا، مساء اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل تحمل عددًا من العمال في إحدى المزارع على طريق «الإسماعيلية - فايد الصحراوي».

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل على وصلة أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بعشر سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وأعلن مستشفى جامعة قناة السويس عن حالة الطوارئ واستدعاء كافة الأطباء واستشاري الجراحة والعظام والصدر وكافة الأطقم الطبية إلى قسم الطوارئ.

حالة مصابين حادث طريق «الإسماعيلية - فايد»

وقالت المصادر الطبية إن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات بالجسم وكسور وجروح، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا عمل الأشعات اللازمة والفحوصات الطبية للمصابين في المستشفى للاطمئنان على صحتهم، مضيفة أن المصابين مقيمون في مركز ومدينة أبوكبير في محافظة الشرقية، ويعملون في إحدى المزارع بمنطقة أبوسلطان التابعة لمركز فايد.