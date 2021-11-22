عمليات تجرى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار

يعاني العديد من الأشخاص مع مختلف الأمراض، ويسعون إلى علاجها، ولمن يواجهون ارتفاع تكاليف ذلك، لذا يلجأون إلى العلاج على نفقة الدولة، وقدمت وزارة الصحة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية، تيسيرا على المواطنين.

وتعد «قوائم الانتظار»، واحدة من أهم الأزمات التي تواجه الفئات الفقيرة التي تحتاج إلى إجراء جراحات خطيرة عاجلة، أو علاج أمراض القلب والكلى أو الكبد وغيرها، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها ضمن مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار.

عمليات تدخل ضمن قوائم الانتظار

وذكرت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أبرز هذه العمليات:

قساطر القلب

جراحات القلب

جراحة المخ والأعصاب

جراحة العظام

جراحات الرمد

جراحة الأورام

الأوعية الدموية

زراعة الكبد

زراعة القوقعة

زراعة الكلى

القساطر المخية

جراحات الصدر

جراحات العيوب الخلقية للاطفال

جراحات زرع النخاع

خطوات التسجيل في مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار

على الراغبين في الاستفادة من قوائم الانتظار تسجيل بياناتك إلكترونيا عبر موقع وزارة الصحة للخدمات الإلكترونية.

يمكن التسجيل للمرضى الذين لديهم بطاقات تأمين صحي أو ليس لديهم بطاقات.

وبعد التسجيل يتم الكشف عليك من قبل لجنة متخصصة، وتقوم المستشفى بالتواصل معك، وتحدد لك ميعاد إجراء العملية.

وبالنسبة للشخص المريض الذي لا يمتلك بطاقة تأمين صحي عليه أن يتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي، حيث يتم إجراء الكشف عليه وعرض حالته على لجنة متخصصة تحدد ما يمكن أن يجرى له.

وبدورها تتواصل المستشفى مع المريض، ويتم خلالها تحديد ميعاد الفحص، وموعد إجراء الجراحة.

المريض الذي له «تأمين صحي» يجب عليه أن يتوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحي، وبعدها يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة، وبعدها تتواصل المستشفى مع المريض لتحديد ميعاد الفحص.