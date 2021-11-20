مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار تعلن ضم 3 تخصصات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استحداث 3 تخصصات جراحية جديدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ إنهاء قوائم الانتظار، تشمل جراحات (الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع)، مع ضرورة ضم مستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد للعمل ضمن المبادرة الرئاسية، وذلك لتوسيع قاعدة العمل بالمبادرة، وتقديم الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لعدد أكبر من المواطنين.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، ترصد جميع جراحات المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في جيمع مستشفيات الجمهورية على النحو التالي:

الجراحات الطبية التي تشملها مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار

ووفقا للهيئة العامة للاستعلامات، فإن المبادرة تشمل جراحات (زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر القلبية، القساطر المخية، قساطر القلب، المخ والأعصاب).

طريقة التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار

المريض الذي لا يمتلك تأمينا صحيا، عليه التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي، بينما من كان له تأمين صحي عليه التوجه إلى أقرب لجنة للتأمين.

المرحلة التالية هي الكشف على المريض، وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار.

الخطوة التالية هي تواصل المستشفى مع المريض وتحديد ميعاد للفحص وإجراء العملية.

ويمكن المتابعة واستقبال الشكاوى على رقم الخط الساخن 15300.

يذكر أن المبادرة الرئاسية استمرت في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس .

وكان قد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة إنهاء ومنع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية في شهر يوليو عام 2018، والرؤية الاستراتيجية للمبادرة تتمثل في تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى 9 تدخلات جراحية مختلفة، وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بالتساوي وفي جميع المستشفيات بمختلف أنواعها؛ حكومي وأهلي وخاص دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصاً من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.