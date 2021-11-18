إجراء قرابة مليون عملية جراحة ضمن «إنهاء قوائم الانتظار» منذ 2018

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه منذ بداية المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في يوليو 2018 جرى الانتهاء من قرابة مليون عملية جراحية في 11 تخصصا من التخصصات التي كان يعاني منها المصريون بسبب طول فترة الانتظار، مثل جراحات العظام والمفاصل وجراحات القلب وقسطرة القلب وجراحات العيون وزرع الكلى والكبد وزرع القوقعة وجراحات الأورام.

إضافة 3 تخصصات للأطفال

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني: «منذ أيام قليلة تم إضافة تخصصات أخرى كانت تشكل نوعًا من أنواع طول فترة الانتظار وبخاصة في الأطفال، مثل الجراحات المتعلقة بالعيوب الخلقية في القلب وزرع النخاع وجراحات الصدر».

دعم كبير للمستشفيات

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: «حتى نصل إلى وجود أماكن في المستشفيات الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة تتمكن من استيعاب قدر أكبر من الأطفال المترددين عليها الذين يعانون من هذه الأمراض تم توفير دعم كبير جدا لتجهيز أماكن وتوفير أجهزة طبية وتدريب الطواقم الطبية، ولما اكتملت المنظومة وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة بإضافة هذه التخصصات».

ضم مستشفيات التأمين الصحي الشامل للمبادرة

وحول ضم مستشفيات التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لإنهاء قوائم الانتظار، أوضح، أن اللوائح الإدارية التي تحكمها تختلف عن نظيرتها التي تحكم المنظومة القديمة، لكن الدولة المصرية لا تنظر إلى مثل تلك التعقيدات البيروقراطية وتتعامل مع المستشفيات المملوكة للدولة على أنها وحدة واحدة أنشئت وجهزت وتم الإنفاق عليها لتقديم خدمة صحية للمريض المصري بصرف النظر عن الجهات الإدارية التي تتبعها.