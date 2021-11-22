«حاسبات ومعلومات» الأقصر تستقبل وفدا من طلاب مدرسة المتفوقين STEM

استقبلت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، اليوم، وفدا من طلاب مدرسة المتفوقين STEM بمدينة طيبة، للتعرف على الكلية وأقسامها، وطبيعة الدراسة داخلها، وكان في استقبالهم، الدكتور السيد محمد أبو دهب، عميد الكلية، والدكتور يوسف عباس، وكيل الكلية، والدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة.

تضمنت الزيارة، عقد ورش عمل مكثفة بين مجموعات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لمناقشة ودعم الطلاب، بالإرشاد والاستشارة، في مشروعات تخرجهم Capstone Projects ودعمهم للوصول لمعايير المشروع المتكامل، أعقبها زيارة لمعامل وقاعات الكلية المختلفة.

تعاون مستمر بين جامعة الأقصر ومدرسة المتفوقين

وأشار الدكتور السيد أبو دهب، عميد الكلية، إلى أن الزيارة تأتى في إطار التعاون العلمي المستمر بين الجامعة المتمثل في كلية الحاسبات والمعلومات، ومدارس المتفوقين STEM.

وأكد أن هذه الزيارة جاءت لدعم طلبة مدارس المتفوقين، من خلال الاستفادة بخبرات أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تفعيل الجانب التطبيقي للطلاب، وتنمية قدراتهم في كل المجالات العلمية، ومتابعة الأنشطة العملية الخاصة بدراساتهم من خلال المعامل المجهزة بأقسام الكلية المختلفة، وتحت إشراف ومتابعة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

الإسهام في خدمة المتفوقين ومؤسسات المجتمع

ولفت إلى أن الجامعة عامة، وكلية الحاسبات والمعلومات خاصة، تسعى لتقديم كل العون والمساعدة، للإسهام في خدمة المتفوقين خاصة ومؤسسات المجتمع عامة.

وفي سياق متصل، أعرب الدكتور جلال عباس نور، رئيس الوفد، عن شكره وتقديره للجهود التي بذلت، والدعم الكامل الذي قدمته إدارة الكلية بدعم ورعاية رئيس الجامعة.