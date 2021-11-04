جامعة الأقصر تعلن قبول جميع التماسات السكن الجامعي في «طيبة»

وافق الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، على تسكين طلبة الجامعة للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية، اليوم الخميس، لمناقشة أعمال قبول الالتماسات الخاصة بطلاب مختلف الكليات في جامعة الأقصر، بحضور جمال سيد، أمين عام الجامعة، وعبد القادر إبراهيم، منسق الجامعة لشئون المدن الجامعية، وعلاء مغازي، مدير الإدارة العامة للمدن الجامعية، وعزة سيد، مسؤول شئون الإقامة بالمدن الجامعية، وذكاء محمد، مسؤول إدارة الرحلات والنشاط الاجتماعي بالجامعة.

قبول جميع التمسات الطالبات و4 طلاب

وخلال الاجتماع المنعقد بحضور أعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية في جامعة الأقصر، وافق المجلس على قبول جميع الالتماسات المقدمة من الطالبات بسكن «الراوي» و«طيبة» الجامعي، وكذلك قبول 4 التماسات للطلاب بالسكن الجامعي بجامعة الأقصر بمدينة «طيبة»، شمال محافظة الأقصر، طبقاً للأماكن الشاغرة.

تقديم كافة التسهيلات لتسكين الطلاب بالمدن الجامعية

وفي نهاية الاجتماع الذي عُقد بمقر الإدارة المركزية لجامعة الأقصر، أوصى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، بتقديم كافة التسهيلات الممكنة، خلال إجراءات تسكين طلاب الكليات بالمدن الجامعية، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظاً على سلامة الطلبة والطالبات، من حيث ارتداء الكمامات الواقية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، ومنع التزاحم بين الطلاب داخل المدن الجامعية بجامعة الأقصر، حفاظا عليهم خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ووافق مجلس جامعة الأقصر، في اجتماعات سابقة، على إلغاء الرسوم الإدارية للطلاب من غير القادرين.