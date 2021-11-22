«الأرصاد»: أمطار الإسكندرية فاقت استيعاب شبكة الصرف.. 4 أيام بلا توقف

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في محافظة الإسكندرية، إذ ذكر أنها تعرضت لسقوط أمطار بداية من مساء الجمعة الماضية حتى ظهر اليوم، بشكل متواصل وبلا توقف، «التوقف كان لأوقات ضئيلة للغاية»، موضحًا أن حالة عدم الاستقرار للطقس في الإسكندرية ظهر مساء الجمعة وكانت الأمطار هناك من متوسطة إلى غزيرة، وكذلك السبت والأحد وحتى ظهر اليوم.

شبكات الصرف الصحي بالإسكندرية متقادمة.. لا تتحمل كميات الأمطار

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه منذ عصر اليوم لم تسقط أي امطار على الإسكندرية، لكن الكميات التي سقطت على الإسكندرية اليوم كانت تفوق قدرات شبكة الصرف الصحي بالمحافظة، كما أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كان بينه وبين مجلس الوزراء تنسيق بشأن تغيير شبكة الصرف الصحي، «بقالها فترة طويلة ولا تستحمل كمية الأمطار المتساقطة».

تخوفات من حدوث ارتداء من بلاعات المياه في الشوارع

وأشار مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك تخوفات من أن يحدث ارتداء في البلاعات المياه، « لما بيحصل ده بيعمل استرجاع في المياه اللي بيتم شفطها، لكن التنبؤات النهاردة فيه فرص لسقوط الأمطار متوسطة الحدة، وبالفعل كانت مستمرة على الاسكندرية حتى ظهر اليوم، ثم بورسعيد حتى مساء اليوم، وانتقلت لشمال ووسط سيناء، وستنتهي على جميع المحافظات غدًا، لكن سيكون هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر».