الأرصاد الجوية: استقرار حالة الطقس غدا.. «شبورة» في الصباح الباكر فقط

طمأن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الشعب المصري في كل ربوع المحافظات على حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ ذكر أنه لا يوجد أي فرصة لتساقط الأمطار على أي منطقة غدًا، وهناك استقرار تام في الأحوال الجوية اعتبارًا من غد الثلاثاء على كل مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «extra news».

توقعات بعودة الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية

وتوقع «شاهين»، عودة الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والطرق السريعة، مناشدًا في الوقت ذاته المواطنين توخي أقصى درجات الحذر في القيادة أثناء فترة تكون الشبورة، وعدم الخروج في الصباح الباكر أثناء تكون الشبورة إلا للضرورة، موضحًا أن الأمطار التي حدثت في الإسكندرية اليوم كانت متوسطة ومتواصلة وكان متنبأ بها من قبل الهيئة.

هناك استقرار في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الطقس يكون معتدلا نهارًا، لكن هناك انخفاض في درجات الحرارة ملحوظ في الساعات المتأخرة من الليل، مشددًا على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية لكون درجة الحرارة الصغرى تتراوح بين 16-17 درجة مئوية.

لا يوجد ارتفاع ملحوظ في الطقس الأيام المقبلة

وتابع الدكتور محمود شاهين: «لا يوجد ارتفاع ملحوظ في الطقس الأيام المقبلة، وآخر شهر في فصل الخريف يتسم بانخفاض درجات الحرارة، الارتفاعات مش مؤثرة بشكل كبير ولا بد من ارتداء الملابس الشتوية بشكل تدريجي».