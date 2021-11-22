أبرز المعلومات عن ليلى بن خليفة المرشحة للانتخابات الليبية

تقدمت سيدة تدعى «ليلى بن خليفة» للترشح للانتخابات الليبية، وتعد بذلك أول امرأة تقدم أوراقها للترشح لرئاسة ليبيا، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب الترشح اليوم الاثنين، وتعود أصول ليلى بن خليفة المرشحة للانتخابات الليبية إلى مدينة زوارة الواقعة غرب طرابلس.

معلومات عن ليلى بن خليفة

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن ليلى بن خليفة المرشحة للانتخابات الرئاسية الليبية:

- مواليد عام 1975.

- رئيس حزب الحركة الوطنية فى ليبيا.

- تعرف في السابق على أنها ناشطة مدنية ومسؤولة إدارية في منظمة مواثيق لحقوق الإنسان.

- تعود أصولها إلى مدينة زوارة، الواقعة غرب طرابلس.

يذكر أنّه سبق أن أقرت رئيس حزب الحركة الوطنية، الذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد يوم 12 نوفمبر الجاري، تمهيدا لترشحها في الرئاسة وفقا لقناة «روسيا اليوم»، وكانت الهيئة العامة للانتخابات بلبيبا قد تسلمت أوراق 67 مرشحاً للانتخابات الرئاسية الليبية، وذلك منذ فتح باب الترشح في الثامن من نوفمبر الجاري، والمقرر إغلاقه اليوم 22 نوفمبر الجاري.

وأكد المجلس الرئاسي الليبي، أمس، إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها 24 ديسمبر المقبل.

أبرز المرشحين لرئاسة ليبيا

ويعد أبرز المرشحين لرئاسة ليبيا سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، واللواء خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح رئيس الجيش الوطنى الليبي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية.

وكانت الأجهزة الأمنية الليبية، قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن طاطاناكي، في مطار معيتيقة بليبيا، وذلك فور عودته إلى البلاد من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك بحسب ما أعلنته وسائل الإعلام الليبية.

ووفقا لقناة 218 الليبية، نقلا عن مصادرها، فإنه تم تحويل رجل الأعمال حسن طاطاناكي إلى مكتب النائب العام، دون الإشارة إلى أي تفاصيل عن ظروف وملابسات الاعتقال.