4 حقوق فرضها قانون المسنين الجديد على الأسرة.. بينها توفير السكن

يهتم مشروع قانون المسنين الجديد، الذي يجري مناقشته في البرلمان المصري، متمثلا في مجلسي النواب والشيوخ، بحماية المسنين في مصر، وتوفير العديد من المزايا للمسنين، ونص على عقوبات رادعة لمن يعتدي على المسن، كما فرض القانون الجديد حقوقا للمسن على الأسرة الالتزام بها، ويوضحها «الوطن» في هذه السطور.

تلتزم أسرة المسن بما يلي:

1ـ رعاية المسن العاجز عن رعاية نفسه على سبيل التضامن بين جميع أفراد الأسرة.

2ـ إذا لم يكن للمسن مال خاص أو معاش، أو لم يكن له معاش يكفي حاجاته الأساسية، ولم يحصل على إعانة كافية من الضمان الاجتماعي، فإن النفقة اللازمة لتغطية نفقات حاجاته الأساسية، تكون على جميع أفراد أسرته القادرين ماديا «كل بحسب مقدار سعته المالية»، وللوالدين الحق في النفقة من مال أبنائهم، حتى لو كان ذلك المال لا يكفي إلا حاجة أبناء هؤلاء الأبناء.

3ـ إذا لم يكن للمسن سكن يقيم فيه، تكون أسرته مسئولة بالتضامن عن إيجاد سكن له.

4ـ إذا تعذر على الأسرة إيجاد سكن للمسن، فإن على أقرب أفراد أسرته من حيث درجة القرابة، إسكان المسن في مسكنه، فإذا تعذر ذلك ينتقل هذا الالتزام على من يليه، من حيث درجة القرابة وهكذا، وعند اتحاد درجة القرابة، يقع الالتزام على الأكبر سنا.

قانون المسنين الجديد

وكان مجلس الشيوخ، وافق في جلسته العامة المنعقدة 21 نوفمبر 2021، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروعية قانون رعاية حقوق المسنين، جاء ذلك بعد نقاش استمر نحو 3 ساعات، حول فلسفة مشروع القانون، ووافق على المادة التي تنص على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين الجديد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة، به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.