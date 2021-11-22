ضبط 4 لصوص في القاهرة والبحيرة.. بيسرقوا البيوت والسيارات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لملاحقة الجريمة بشتى صورها وخاصة جرائم السرقة.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من «تاجر - مقيم بدائرة القسم»، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة «بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالي».

«كسر الباب».. أسلوب سرقة المتهمين

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الباب» وتم بإرشاد هما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة.

ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية لسرقة السيارات

كما أكدت معلومات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة البحيرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب «كسر الزجاج».

جرى استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهم «فرد محلى - طلقتين لذات العيار»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 16 واقعة بذات الأسلوب بدوائر أقسام «أول وثالث المنتزه - كرموز - ثان الرمل - أول العامرية - الدخيلة» بالإسكندرية ومركزي «دمنهور - إدكو» بالبحيرة، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها.