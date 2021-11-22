آمنة نصير: الزواج الثاني له أسبابه «مش سداح مداح» ويجب إخبار «الأولى»

قالت الدكتورة آمنة نصير، إنه يجب النظر إلى الزواج الثاني، باعتبار ضرورته وأسبابه، وليس كونه «سداح مداح كما يحدث على أرض الواقع»، لافتة إلى أن الزوج يجب أن يُخبر الزوجة الأولى لأنه بهذه الطريقة يخادعها.

الزوج يجب أن يتحمل التبعات

وتساءلت «نصير»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، الإثنين: أين العدل بين الزوجتين طالما أخفى على أحدهما الزواج من أخرى؟ «مينفعش، ويجب على الزوج أن يتحمل تبعات الزواج الثاني».

من جانبه، وجه سيد علي، سؤالًا لـ«نصير»، قائلًا: «هو الكلام ده في الشرع؟ الناس بتقول إن الكلام ده مش في الشرع»، لترد عليه: «لا في الشرع والناس مش عارفين، ومن يتزوج زواجًا ثانيًا يجب أن يكون لديه أسبابه، ويجب أن يكون صادقًا ويخبر زوجته الأولى»، مشددة على أن جزء من العدالة هو إخبار الزوجة.

ولفتت إلى أن المرأة من حقها مفارقة زوجها إذا عرفت أنه تزوج ولا تستطع العيش معه، متسائلة: إذا كان الزوج يرغب في الزواج مرة أخرى، لماذا لا يُعلن ذلك! مشددة في الوقت ذاته على رفضها لتعديل القانون إذا حاول بعض النواب ذلك.

نقيب المأذونين: يجب إخطار الزوجة ولكن الزوج لا يستأذن

من جانبه، قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن الزوج لا يستأذن، ولكن إخطار زوجته «وجوبي»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المأذونين ينفذون ما يأتيهم من تعليمات إدارية من وزارة العدل، والمأذون يسأل العريس هل هو متزوج أم لا، ويحصل منه على عنوان الزوجة الأولى لكي يخطرها خلال أسبوع من تاريخ توقيع عقد الزواج.

وأضاف «عامر»، في مداخلة مع نفس البرنامج، أن المواطن عند الاقتران بزوجة أخرى ويعطي المأذون بيانات كاذبة وخاطئة عن الزوجة الأولى، فإن عقوبة ذلك غرامة قدرها 200 جنيه، موضحًا أنه حتى لو الزوج طلق زوجته الأولى غيابيًا، ومازالت في العدة، فإن المأذون يجب عليه إخطارها أيضًا.