«المركزي»: التضخم رفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في أكتوبر الماضي

كشف البنك المركزي المصري، في التقرير الشهري للأحداث العالمية والاقتصادية عن شهر أكتوبر الماضي، أن الأضواء تسلطت هذا الشهر على ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وحركة منحنى العائد، والمخاوف من التضخم المصحوب بالركود، وسياسات البنوك المركزية.

وقال «المركزي»، في التقرير، إن بنك كندا، أظهر ميلًا نحو تشديد السياسة النقدية في قراره الأخير، حيث أنهى برنامج شراء السندات، وأشار إلى رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

المركزي الأوروبي أبقى على سياسته النقدية التيسيرية كما كان متوقعًا

وأضاف «المركزي» أن البنك المركزي الأوروبي أبقى على سياسته النقدية التيسيرية كما كان متوقعًا، حيث خالفت كريستين لاجارد، توقعات الأسواق بشأن رفع سعر الفائدة.

وأشار «المركزي»، في تقريره، إلى أن موقف بنك كندا، الذي يميل إلى تشديد السياسة النقدية تسبب في استقامة منحنى العائد حول العالم، حيث بدأ المستثمرون الاستعداد لرفع البنوك المركزية حول العالم لأسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

وتابع «المركزي»، بأنه ازدادت استقامة منحنى العائد سوءا بسبب صدور بيانات التضخم، التي أظهرت استمرار ارتفاع التضخم حول العالم، وسط صدور بيانات تشير إلى احتمالية حدوث تباطؤ في النمو.

ولفت «المركزي» إلى أنه بالانتقال إلى الأصول، بعد هدوء أسواق الأسهم في شهر سبتمبر، ارتفعت في أكتوبر محققة مستويات قياسية جديدة، حيث سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز S&P 500» أفضل أداء شهري له هذا العام.

وجاء ارتفاع الأسهم مدعومًا بأرباح الشركات الفصلية، وزيادة شهية المستثمرين تجاه الأصول الخطرة، في الوقت الذي يحاول فيه قادة الكونجرس التوصل إلى اتفاق حول حزمة الإنفاق الكبيرة.

الزيادة في أسعار الطاقة ساعدت على دعم الأسهم

وأكد «المركزي» على أن الزيادة في أسعار الطاقة ساعدت على دعم الأسهم أيضا وذلك بفضل ارتفاع أسهم قطاع الطاقة، وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الشهر دون تغيير تقريبًا، حيث قوبل ارتفاع معدل التضخم ووجود توقعات برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع بالمخاوف حيال معدلات النمو.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب بسبب ميل المستثمرين نحوه باعتباره واحدا من أصول الملاذ الآمن، وذلك للتحوط ضد مخاطر التضخم.