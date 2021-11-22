حبس طالب في جامعة الزقازيق لاتهامه بالتحرش بطالبة 4 أيام

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق، اليوم الاثنين، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية حبس طالب بكلية التمريض بجامعة الزقازيق متهم بالتحرش بطالبة بكلية الآداب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا باتهام طالبة لطالب بالتحرش بها

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا من «س. م . ا» طالبة بكلية الآداب بجامعة الزقازيق اتهمت خلاله «ط . ع» طالب بكلية التمريض بجامعة الزقازيق بالتحرش بها وارتكاب فعل فاضح داخل الحرم الجامعي.

ضبط الطالب المتهم بالتحرش بطالبة

انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم لعمل التحريات والفحوصات اللازمة والتحري عن المتهم وتم تحديد مكانه واستصدار أذن من النيابة العامة بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية بضبطه وإحضاره وبعد صدور أذن النيابة تم تشكيل مأمورية برئاسة أحد ضباط القسم بإشراف رئيس المباحث الرائد محمود مرتاح وتمكنت القوة من ضبط الطالب المتهم واصطحابه إلى مقر ديوان القسم بمدينة الزقازيق وتم تحرير محضر بالواقعة.

التحقيق مع الطالب المتهم

وتم التحفظ على الطالب المتهم بحجز قسم شرطة ثان الزقازيق لحين عرضه على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة وتم تخصيص مأمورية اصطحب الطالب المتهم داخل سيارة مخصصة لنقل المتهمين إلى مقر ديوان النيابة العامة ناحية الزراعة بمدينة الزقازيق وتم عرض الطالب المتهم على أحد وكلاء النائب العام الذي باشر معه التحقيقات في الاتهام المنسوب إليه من الطالبة واتهامها له بالتحرش كما استمعت النيابة لأقوال الطالبة.

حبس الطالب المتهم بالتحرش بطالبة 4 أيام

وأمرت النيابة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء عدد من الشهود للاستماع لأقوالهم كما قررت حبس الطالب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.