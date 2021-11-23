هشام إسماعيل: شخصية فطين ساعدتني أحل مشاكلي ببساطة

قال الفنان هشام إسماعيل، إن الجمهور يرتبط بشخصية الفنان التي يقدمها لهم، ويفضلون أن يستمر في أدائها، قائلًا: «الجمهور بيحب النجم يطلع بنفس الشكل اللي اتعودوا عليه لو بيمثل صعيدي، أو بلطجي أو بحري، ولما يلاقوا حد في حاجة جديدة بيستغربوا وممكن مينتبهوش ليه».

واستكمل إسماعيل، حديثه خلال ندوته في «الوطن»: «وده حصلي في مسلسل أبو البنات، كنت في الأول حابب الدور جدًا ومصدقه، لكن لما المسلسل اتعرض ملقتش ردود فعل قوية زي ماكنت متوقع، عشان اختلافها عني وعن أدواري قبلها».

وأضاف هشام إسماعيل: «ولكن أما اتعادت تاني وقت عرض إجازة مفتوحة وحكاية ورا كل باب، عرفوا إن هشام يقدر يؤدي حسب الدور ومش لازم يفضل بنفس شخصيته، لقيت الناس رجعت تبعتلي فيديوهات من المسلسل ورجعوا يشوفوه لأن تراكمات الأدوار والشخصيات هي اللي هتدي انطباع إني بعرف أشخص».

إسماعيل: الجمهور حب شخصية «فطين» اللي قدمتها

أما عن شخصية فطين التي قدمها ضمن أحداث مسلسل إجازة مفتوحة، قال «إسماعيل»: «الجمهور حب شخصية فطين واتعاملوا معاها وبقوا يقولولي دا لطيف جدا وبيحشر نفسه عشان يطلع بحلول وانبسطوا منها جدا».

كما أشار إلى استفادته من الأدوار التي يقدمها، موضحًا: «أنا بقيت من كل دور أدخله أستفيد حاجات من الشخصيات دي، واستفدت من فطين أنه يحل مشاكله ببساطة، لأن كل حاجة ليها حل، فبقيت اهدى في الحياة الطبيعية».

مسلسل «إجازة مفتوحة» بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، محمد العمروسي، نور محمود، دنيا ماهر، ملك قورة، مراد مكرم، كريم أبو زيد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.