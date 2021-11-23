عودة «بولين» من فيلم مافيا.. مفاجأة مسلسل موضوع عائلي

تستعد منصة «شاهد» لعرض حلقات مسلسل «موضوع عائلي» الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد الكدواني، ويشاركه في بطولته كل من رنا رئيس ومحمد شاهين وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم عبدالرحمن أبو زهرة وأمينة خليل وبيومي فؤاد وعلاء مرسي.

تفاصيل مشهد بولين في مسلسل موضوع عائلي

تشهد الحلقة الأولى من مسلسل «موضوع عائلي» مفاجأة وهي عودة الفنانة داليا الخولي المشهورة بشخصية بولين في فيلم مافيا للنجم أحمد السقا بالظهور من جديد في المسلسل، حيث إنها تقدم نفس الشخصية حيث تقوم شقيقة إبراهيم الشخصية التي تلعبها سما إبراهيم شقيقة ماجد الكدواني بعرض دكتورة تدعى زينب عليه لكي يتزوجها ونفس الشخصية التي لعبتها في فيلم مافيا حين ما قدمتها والدة الفنان أحمد رزق له لكي يتزوج منها.

بولين كانت قد ظهرت في دور «سمر» ابنة خالة «إسراء» ميرنا جميل و«شيماء» مي كساب زوجتا «وسيم» شيكو ومازو هشام ماجد، التي من شروط اللعبة أن يتم إفساد حفل زفافها.

أبطال وأحداث مسلسل موضوع عائلي

يذكر أن مسلسل موضوع عائلي من تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي ومن بطولة ماجد الكدواني، شيرين رضا، محمد شاهين، رنا رئيس، سما إبراهيم، طه دسوقي وغيرهم وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول طباخ هادئ يتعرض للعديد من الصراعات في حياته.

وكشف ماجد الكدواني، تفاصيل دوره في مسلسل موضوع عائلي، قائلًا: «أقدم دور شيف مشهور والشخصية غنية للغاية، لأنه يمر بعلاقات كتير»، متابعًا «الأحداث مكثفة ولا يوجد تطويل في المسلسل، والدراما مكثفة في العشر حلقات».