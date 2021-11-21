هاني شاكر: «منع مؤدي المهرجانات من الغناء مش من صلاحياتي»

أشاد الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بافتتاح قاعة الموسيقى بمدينة الثقافة والفنون، التي أحياها أوركسترا فينييا، أمس، في العاصمة الإدارية الجديدة.

المشاهدات ليست مقياسا للنجاح

وقال هاني شاكر، خلال مداخلة تليفزيونية، تعليقا عن أزمة وقف مطربي المهرجانات، إنه لا يجب أن يكون مقياس النجاح مبني على عدد المشاهدات، موضحا أن هناك فيديوهات تحصل على مشاهدات بناء على مشاهد بذيئة، والعائد الأكبر لكثرة المشاهدات يعود لمنتج العمل.

وتابع هاني شاكر: «عند سماعي أوركسترا فينا، جاءت بمخيلتي الفيديوهات غير المرغوب فيها، وقلت لنفسي ما هي دي مصر أيضا، في إشارة لتعليق العامة على أن المصريين يريدون سماع مطربي المهرجانات».

واستطرد نقيب الموسيقيين: «دول ولادنا ودول ولادنا، لكن الأزمة مع نوعية الفن المقدمة، والمشاهدات مش مقياس للنجاح، وتساءل لماذا لم يتم دعم أصحاب هؤلاء الموهبة أيضا»، متسائلا: «لماذا نقوم بإفساد العقول ونسمح بكل ما هو مسف ومخل؟».

لا يجوز ممارسة مهنة دون ترخيص

وعن المهام القانونية للنقابة، قال: «لا يجوز ممارسة مهنة دون ترخيص، طبقا للائحة، مثل أي مهنة، وقدم مثالا هل يجوز لمهندس أن يبني عمارة، دون دراسة الهندسة والمعمار، وعندما يتم سؤاله، يرد أصل أنا بحب البناء، أو يجري طبيب عملية دون مشاهدة عمليات من قبل، متابعا: «هو نفس الأمر».

وأكد أن دور النقابة ليس منعهم من الغناء بالأماكن الخاصة، فقط أبلغنا بأن هؤلاء غير مقيدين بالنقابة، فضلا عن أن هناك شخصين أو 3 أشخاص منهم، دخلوا اختبار النقابة ورسبوا.

وأكد أنه ليس لديه صلاحية بمنعهم من الغناء، وإنما تتمثل صلاحياته في عدم منحهم تصريحات بالمشاركة في حفل غنائي، أو إعلان ما، أو الظهور في برنامج إعلامي.