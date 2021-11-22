الكشف على 9 آلاف مواطن بقوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمنيا

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نفذت 5 قوافل طبية بقرى أولاد الشيخ بمركز مغاغة، دير أبو حنس بملوي، وبني سمرج وجبل الطير القبلية بمركز سمالوط، والإسماعيلية بمركز المنيا، تنفيذا للمبادرة التي أطلقها عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» وبرعاية المحافظ اللواء أسامة القاضي.

أوضح وكيل الوزارة أنه تم توقيع الكشف الطبي على 8 آلاف 856 حالة بتخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج استكمال العلاج للمستشفيات المركزية.

تحويل 168 حالة لمستشفيات مركزية لاستكمال العلاج

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بالمديرية إنه تم عمل 522 تحاليل مختلفة وموجات صوتية لـ 105 حالة ورسم قلب لـ37 حالة وأشعة سينية لـ 30 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 591 مترددا وتحويل 168 حالة لمستشفيات مركزية لاستكمال العلاج بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ686 متردد.

قوافل تنظيم أسرة وصحة إنجابية بقري مركز ملوي

وكانت مديرية الصحة بالمنيا نفذت قوافل طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى قلندول والأشمونين وسنجرج ودروه ونواي والريرمون بمركز ملوي في إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا، بإشراف الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، وتم تقديم مشورة ومتابعة الحمل وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان بالإضافة إلى عيادة النساء والأطفال.