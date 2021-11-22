هاني شاكر عن وقف مؤدي المهرجانات: لسنا ضد لون غنائي معين

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اليوم، إن موضوع مطربي المهرجانات زاد عن حده، وكان لابد من وضع ضوابط وأسس له، مؤكدًا أن قرار الإيقاف ليس تعسفيا أو مطلقا أو دون سند قانوني، متابعا: «البعض يعتقد أننا مستقصدين المطربين علشان هما مشهورين أكتر مننا»، رافضًا في الوقت ذاته مهاجمه المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال له بعد قرار إيقاف مؤدي المهرجانات قائلًا: «يكفي رد الناس عليه»، كما أن النقابة ليست ضد لون غنائي معين وتتعامل وفقًا للقانون.

القانون يعطي النقابة الحق في التعامل مع أعضائها

وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن القانون يعطي النقابة الحق في التعامل مع أعضائها، ومن لا يحمل ترخيصا بالعمل الفني يحق للنقابة منعه، معقبًا: «ينفع دكتور غير حاصل على تصريح من نقابة الأطباء يجري عملية، نبقي كده في غابة، الدنيا مش فلوس وفرض سيطرة»، موضحًا أن كشف منع مؤدي المهرجان موجود منذ شهرين.

وقف مؤدي المهرجانات

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن بعض من تضمنتهم القائمة تم إيقافه بسبب أفعال فاضحة قام بها على المسرح، وبعضهم لا يحمل ترخيصا، مؤكدًا أن النقابة ليست ضد لون أو فنان أو فئة معينة، ولكن من حق النقابة الأصيل الخوف على أعضائها، وتنظيم العمل النقابي، ومن يخرج عن الآداب العامة من حق النقابة معاقبته وإيقافه، ولا يجوز لأحد فرض سيطرته على النقابة، معقبًا: «من يريد الغناء يتوجه للنقابة لامتحانه بلجنة الاستماع، ومن ينجح مرحب به داخل النقابة».